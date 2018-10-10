Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük programı için yarın Irak'a gidiyor.

Bağdat'ta yeni seçilen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de biraraya gelecek

Erbil’de de üst düzey temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bu bağlamda, Irak’ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülüyor.