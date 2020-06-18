Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez paylaştı: Rusya o ismi akşama kadar ikna edemedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin dış politikaya ilişkin sorularını CNNTürk yayınında yanıtlıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bizim için Libya ziyareti sürpriz olmadı. Libya konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaları sizler de takip ediyorsunuz.

- Kapsamlı bir heyet ile, MİT Başkanımız Hazine ve Maliye Bakanımız Enerji Bakanımız başta olmak üzere görüşmelerimiz yaptık. Meşru Libya yönetimine desteğimizi tüm dünyaya göstermek için gittik. Sahada enine boyuna ne yapılacağına dair konuları ele aldık. Hiç kimseyle bilgi paylaşmadık. Libya yetkilileriyle temaslarımız bilmeyen yok.

- Ruslar da son görüşmeden sonra kalıcı bir ateşkes için Libyalılarla görüşmemiz gerektiğini biliyordu.

- Siyasi süreçle somut adımlar atılacak mı? Meşru yönetimle bunları görüşmemiz gerekiyordu ve görüştük. Ateşkes ilan edersin. Geçmişte de yaptık iyi niyetle yaparsın ama Moskova’ya gittik Hafter’in tavrı ortadaydı. Hafter’in göstermelik ateşkes çağrısın samimi bulmuyoruz. Libya ile başka ilişkilerimiz var. Deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşmamız oldu. Bu zenginlikleri birlikte nasıl yapabiliriz, bunları konuştuk. Ekonomik iş birliğimiz var. İstikrara kavuşturulan bölgelere firmalarımız döndürülebilir mi, ekonominin tüm boyutlarını görüştük. Tüm konuları 1 güne sığdırdık. Kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

- Ruslar akşama kadar Hafter'i ikna edemedi. Hafter'e nasıl güveneceksiniz? Bu fırsatı Hafter kaçırdı doğrusu.

- Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlama hamleleri vardı. Biz ne diyorduk? Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir formülün geçerliliği yoktur. Bunu hem sahada hem masada gösterdik.

- Libya'da bir havalimanı projesini bizim şirketlerimizin üstlenmesi kötü mü? Libya'da pek çok petrol sahası var. Oralarda Libya halkının da yararına olacak şekilde, bizim firmalarımız enerji konusunda işbirliği yapsa bunun kime zararı var? Biz sömürgeci değiliz.

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