Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a, ABD'nin FETÖ, YPG, S-400 gibi konulardaki tutumunun müttefiklik ruhuna uymadığını açıkça söylediğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"- İdlib'deki varlığımızla göçü engelliyoruz, hedefimiz siyasi çözüm.
- Ortak çalışma grubu teklifi ABD tarafından geldi, kurulması ve ele alınacak konuları ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz.
- ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu Biden'a açıklıkla dile getirdi.
- Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı
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