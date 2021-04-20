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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu! Mısır için tarih verdi
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu! Mısır için tarih verdi

Canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilerin düzeldiğini belirterek, Mısır'ın Türkiye'yi davet ettiği ve mayısın ilk haftasında bir heyetin gideceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:13:00 - 2021-04-20 22:15:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk ekranlarında moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı 'Nedir Ne Değildir?' programına konuk oldu.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerini ele alarak, Çavuşoğlu'na "Mısır ile nereden nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Mısır'a büyükelçi gönderecek misiniz?" diye sordu.

Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde merek edilen soruları cevapladı

Bakan Çavuşoğlu da Mısır ile, "O zamanlar prensip olarak uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmama konusunda anlaşmıştık." diyen Çavuşoğlu, daha sonra iki ülke ilişkilerinin karşılıklı jestlerle devam ettiğini söyledi.

Mısır'dan Türkiye'ye davet

Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları düzeyinde bu işlerin götürülmesi konusunda mutabık kaldık." diyerek devam ettiği açıklamasında Mısır'dan Türkiye'ye bir davet geldiğini de duyurdu.

"Arkadaşlarımız Mayıs'ta gidecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın bize daveti oldu. Bakan yardımcıları düzeyinde. Arkadaşlarımız Mayısta gidecek. Daha sonra karşılıklı büyükelçi atamaları konularında sayın Şükri ile oturup konuşuruz."

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