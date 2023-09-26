  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündemde emekli maaşlarına düzenleme var

Milyonlar merakla bekliyordu! Cem Küçük kulis bilgisini paylaştı: Hükümetin aldığı bu karar iptal edilecek

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Almanlar Türk şirketini apar topar satın almaya geldi! Kritik maddeyi üretecekler

CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye duyurusu: ABD'li şirketler seçmeye başladı

'Garson'un hardiskinden yeni veriler çıktı! Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli geliyor

26 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! O, alemlere rahmet olarak gönderildi
İSLAM

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! O, alemlere rahmet olarak gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 10:39:00 -
Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! O, alemlere rahmet olarak gönderildi

Allah'ın (c.c.) "Seni alemlere rahmet olarak yarattım" dediği son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü, tüm dünyada Mevlid Gecesi olarak eda ediliyor.

Bugün Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü. İslam alemi bugünü Mevlid Kandili - Gecesi olarak eda edecek. Tüm dünyada neşeye neden olan Mevlid Gecesi'ne dair bazı bilgileri haberimizde derledik:

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen Hatem-ül Enbiya ve Seyyidü'l Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) 571 yılında, Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya teşrif buyurdu. Bu mübarek geceye 'Mevlid Gecesi' denir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı. Tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

-Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

-Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

-Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

-Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

-Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle kılınmalı.

İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi Mevlid Kandili ne zaman? Türkiye için Mevlid Kandili hangi gün, anlamı, fazileti nedir?
İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi Mevlid Kandili ne zaman? Türkiye için Mevlid Kandili hangi gün, anlamı, fazileti nedir?

İSLAM

İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi Mevlid Kandili ne zaman? Türkiye için Mevlid Kandili hangi gün, anlamı, fazileti nedir?

Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!
Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!

İSLAM

Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir De

Müslüman maskesi takan kafirlerden ülke kurtarılmalıdır. İtin uğursuzun devlete doluştuğu ülkede cuma namazı dahi kılınmaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23