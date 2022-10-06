Hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlir kandili idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid kandili 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Bu mübarek günde oruç tutmanın uygun olup olmadığı araştırılıyor.

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucu ne zaman tutulur nasıl niyet edilir?

Dini kaynaklara göz atıldığında Mevlid kandiline özgü bir oruç bulunmuyor. Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

7 Ekim Cuma iftar saatleri

İstanbul 18.45

Ankara 18.30

İzmir 18.54

Antalya 18.40

Trabzon 18.02

Sivas 18.13

Erzurum 17.56

Kars 17.48

Diyarbakır 18.01

Hatay 18.19