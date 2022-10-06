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İSLAM Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucu ne zaman tutulur nasıl niyet edilir?
İSLAM

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucu ne zaman tutulur nasıl niyet edilir?

Gözler mevlid kandiline çevrildi. Bu mübarek günü ibadetlerle geçirmek isteyenler, 'Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 11:40:00 -
Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucu ne zaman tutulur nasıl niyet edilir?

Hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlir kandili idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid kandili 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Bu mübarek günde oruç tutmanın uygun olup olmadığı araştırılıyor.

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucu ne zaman tutulur nasıl niyet edilir?

Dini kaynaklara göz atıldığında Mevlid kandiline özgü bir oruç bulunmuyor. Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

7 Ekim Cuma iftar saatleri

İstanbul               18.45

Ankara                 18.30

İzmir                     18.54

Antalya                18.40

Trabzon               18.02

Sivas                     18.13

Erzurum              17.56

Kars                       17.48

Diyarbakır           18.01

Hatay                    18.19

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