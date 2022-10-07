Mevlid kandili 7 Ekim Cuma günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde bol bol ibadet edilmeli, namaz kılınıp Kuran-ı Kerim okunmalı. Peki, kandil gecesi hangi zikirlerin çekilmesi gererik?

Mevlid kandilinde hangi tesbihler çekilmeli?

Öncelikle Eûzü Besleme ile Fatiha ve üç ihlas okunur. Ardından sevabı efendimiz (s.a.v) olmak üzere bütün din büyüklerinin ruhlarına gönderilir.

Ardından 100 defa Salevât-ı Şerife getirilir. 'Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

500 kez Hz. aAdem Aleyhisselâ'ın, "Rabbeâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlena ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn" okunur.

100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 kez Hz. eyyûb Aleyhisselaâm'ın duası "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhanmürrahimîn" okunur.

Yeniden 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.