Hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Melvid Kandili olarak geçiriliyor. Bu yıl mevlid kandili 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor.

Mevlid kandilinde hangi namaz kılınır? Mevlid kandili namazı kaç rekat nasıl kılınır nasıl niyet edilir?

Efendimizin (SAV) doğum günü sebebiyle Mevlid kandili ibadetlerle ve dualarla idrak edilmelidir. Mevlid kandilinde tesbih namazı ve salat-ı vudu namazının kılınması tavsiye edilir.

Selat-ı vudu namazı nasıl kılınır?

12. gece iki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak gerekir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin” ayeti kerimeleri okunur.

Namaz tamamlandıktan sonra iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulurken 7 kez “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Tesbih namazı nasıl kılınır?

esbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.