  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulgarlar ve Gürcülerden sonra şimdi de onlar! Türkiye'ye gelmeleri için harekete geçildi

Mavi Vatan'da Yunanistan'ın kabusu olacak!

Altın yükselmiyor resmen uçuyor! Gram ve çeyrek altın coştu bombayı İslam Memiş patlattı

İşte dünyanın en ucuz otomobili! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor

Haber nerede Sözcü, Cumhuriyet, Birgün? Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur

Döviz artınca paraları değer kazandı! Türkiye'den buldukları her şeyi satın alıp ülkelerine götürüyorlar

Karaman’da köpeklerin parçaladığı Duru teyze vefat etti

"Yeşil altın" üretiminde tam gaz!

Şampuan ve deodorant içenin sonu böyle oldu

Yunan bunların yanında halt etmiş! CHP’nin, LGBT'lilerin TSK’ya girebilmesi için Meclis’e sunduğu kanun teklifi herkesi şok etti
İSLAM Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler zikirler nelerdir?
İSLAM

Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler zikirler nelerdir?

Mevlid kandili sebebiyle pek çok kişi bu mübarek gecede hangi zikirlerin yerine getirilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, Mevlid kandilinde hangi dualar okunmalıdır?

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:56:00 -
Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler zikirler nelerdir?

Mevlid kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Bu kıymetli günü dualarla geçirmek isteyenler ise hangi zikirleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Mevlid kandilinde hangi teşbihler okunur?

Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler zikirler nelerdir?

Mevlid kandilinde yatsı namazının ardından tesbih namazı kılınması tavsiye edilir. Bu anlamı günde bolca Kuran-ı Kerim okunmayı önerilir.

Öncelikle Eûzü Besleme ile Fatiha ve üç ihlas okunur. Ardından sevabı efendimiz (s.a.v) olmak üzere bütün din büyüklerinin ruhlarına gönderilir.

ardından 100 defa Salevât-ı Şerife getirilir. 'Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

500 kez Hz. aAdem Aleyhisselâ'ın, "Rabbeâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlena ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn" okunur.

100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 kez Hz. eyyûb Aleyhisselaâm'ın duası "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhanmürrahimîn" okunur.

Yeniden 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?
Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?

İSLAM

Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23