Mevlid kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Bu kıymetli günü dualarla geçirmek isteyenler ise hangi zikirleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Mevlid kandilinde hangi teşbihler okunur?

Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler zikirler nelerdir?

Mevlid kandilinde yatsı namazının ardından tesbih namazı kılınması tavsiye edilir. Bu anlamı günde bolca Kuran-ı Kerim okunmayı önerilir.

Öncelikle Eûzü Besleme ile Fatiha ve üç ihlas okunur. Ardından sevabı efendimiz (s.a.v) olmak üzere bütün din büyüklerinin ruhlarına gönderilir.

ardından 100 defa Salevât-ı Şerife getirilir. 'Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

500 kez Hz. aAdem Aleyhisselâ'ın, "Rabbeâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlena ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn" okunur.

100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 kez Hz. eyyûb Aleyhisselaâm'ın duası "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhanmürrahimîn" okunur.

Yeniden 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.