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Mevlid Kandili ne zaman hangi gün? Mevlid Kandili tarihi

Bu yılın son kandili için geri sayım sürüyor. Peygamber Efendimizin doğum günü olan bu hayırlı kandilin miladi takvime göre hangi gün denk geldiği araştırılırken "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusu soruluyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Mevlid Kandili tarihi...

22 Ekim 2019 Salı 19:21
Mevlid Kandili ne zaman hangi gün? Mevlid Kandili tarihi

Bu yılın son kandili için geri sayım sürüyor. Peygamber Efendimizin doğum günü olan bu hayırlı kandilin miladi takvime göre hangi gün denk geldiği araştırılırken "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusu soruluyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili her yıl rebiülevvel ayının 8. günine denk geliyor. Bu yıl Mevlid Kandili Miladi takvime göre 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid Kandilinin önemi nedir?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

Bu kutlu gecede her müslüman hiçbir şey yapmasa da ya da hiçbir şey bilmiyorsa da en azından peygamberimize salat ve selam getirerek ihya edebilir. Nitekim Kuranı Kerim’de ahzab suresi 56. ayet’te Yüce Allah buyuru ki:

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. evet ne kadar önemli olduğunu ayette görebiliyorsunuz.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 19:21
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