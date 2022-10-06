Milyonlar mübarek Mevlid kandilinin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, mevlid kandili hangi gün?

Mevlid kandili bugün mü yarın mı? Mevlid kandili ne zaman?

Mevlid kandili hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak ediliyor. Rebiülevvel ayı 26 Eylül Pazartesi akşam namazıyla birlikte başladı. Mevlid kandili ise 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, dinimizde Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Resulullah (S.A.V) Rebiülevvel ayının 12'sinde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Bu sebeple Efendimizin (SAV) doğum günü sebebiyle Mevlid kandili ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor.

Sünniler Rebiülevvel ayının 11. gecesini 12.'ye bağlayan geceyi Mevlid kandili olarak idrak eder. Şiiler ise 17. günü Mevlid günü, 17'ye dönen geceyi ise Mevlid gecesi olarak ifade eder.