  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mevlana’nın şehri Konya 50 zabıta memuru alacak
Ekonomi

Mevlana’nın şehri Konya 50 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:09:00 -
Mevlana’nın şehri Konya 50 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların mahalli idareler, mahalli idareler (zabıta), yerel yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olması, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.

Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmeleri için 22/02/2021-26/02/2021 tarihleri arasında http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formunu ve belgeleri ile birlikte Konya  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve Eğitim  Dairesi  Başkanlığı,  Konevi  Mahallesi,  Millet  Caddesi  Konya  Büyükşehir  Belediyesi  Ek  Hizmet  Binası  No:14  Meram/KONYA  adresine  mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı!
Dünya

İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı! "AB'ye alternatif..."

NATO üyesi olan ama AB üyesi olmayan ülkelerin alternatif bir platform kurması gerektiğini savunan İngiliz milletvekili Daniel Kawczynski, T..
Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’
Dünya

Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’

Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek görevine başladı. Biden, 'Mesajım sınırımız dışındakilere! Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu..
Arda Turan'dan Muslera'ya jest!
Spor

Arda Turan'dan Muslera'ya jest!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara döndü. Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay