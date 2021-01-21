Mevlana’nın şehri Konya 50 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların mahalli idareler, mahalli idareler (zabıta), yerel yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olması, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.

Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmeleri için 22/02/2021-26/02/2021 tarihleri arasında http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formunu ve belgeleri ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.

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