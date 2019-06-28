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Mevlana Kavşağı’nda yeni trafik düzenlemesi

KOCAELİ(İHA) –Tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı’nda yapılacak çalışmalar kapsamında bölgede trafik düzenlemesi yapıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 22:24
Mevlana Kavşağı’nda yeni trafik düzenlemesi

KOCAELİ(İHA) –Tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı’nda yapılacak çalışmalar kapsamında bölgede trafik düzenlemesi yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı’na tramvayın geçebileceği bir alt geçit inşa edecek. Bu kapsamda hafta sonu itibariyle bölgede yapılacak çalışmalar için trafik düzenlemesi yapılacak. Düzenlemeler 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’dan sonra belli periyotlar halinde gerçekleşecek.


İzmit D–100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı’nın altına inşa edilecek olan alt geçit içerisinden tramvay araçları geçerek Plajyolu bölgesine ulaşımı sağlanacak. Bölgede yapılacak olan çalışmalar kapsamında yeni trafik düzenlemesine gidildi. Kuruçeşme Plajyolu hattının bağlantısını sağlayan Mevlana Kavşağının İnkılap Caddesi’ni Karayolu Caddesi’ne bağlantısını sağlayan kolu ve Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlayan kolu trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince Kuruçeşme İnkılap Caddesi’nden gelen trafik, Karayolu Caddesi D-100 bağlantı yoluna aktarılacak.


D100 bağlantı yolundan ve Plajyolu Karayolu Caddesi’nden Kuruçeşme’ye gitmek isteyen sürücüler Mevlana Kavşağı’nın İnkılap Caddesi bağlantısını kullanabilecek. Kuruçeşme hattından ve D-100 karayolundan Plajyolu’na gitmek isteyen sürücüler Seka Devlet Hastanesi Köprüsünü kullanarak Plajyoluna geçiş yapabilecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:24
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