Mevlana İdris Zengin vefat etti

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin sosyal medya hesabından duyurdu.

Salih Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Edebiyatımızın güzel kalemi, çocukların abisi ve arkadaşı, nahif kalbiyle pek çok insanın hayatına dokunan Mevlana İdris’in vefatını büyük bir teesürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Gökkubbemizde hoş bir sada bırakan, gittiği yere yakışan güzel insan. Mekanın cennet olsun" dedi.