Mevcut enflasyondan düşük maliyetli paket açıklandı

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’tan yapılan ortak açıklamaya göre kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Farklı alanlarda fırsat

Bakan Albayrak, “Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

ATO’dan özel bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketlerinin yerli üretimi canlandırmak açısından önemine dikkati çekerek, “Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli” çağrısında bulundu.

Daire alımında 16 ay vade

l Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 vade farkı ile finansman sunulacak.

l İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 vade farkı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

l Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 vade farkı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

l Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 vade farkı ile finansman imkanı sunulacak.

l Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.