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Metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdal Kartal’ın talimatı ile ilçede bulunan metruk binalar yıkılmaya başlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdal Kartal’ın talimatı ile ilçede bulunan metruk binalar yıkılmaya başlandı.


Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında kentte bulunan, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkılması için talimat verdi. Yenişehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırları dahilinde saha araştırması yapılarak Gürdoğan, Sanayi, Aziziye, Dicle, Feritköşk ve Şehitlik mahallelerinde tespit edilen 112 metruk yapı kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan yapıların yıkımı için gerekli yasal işlemler yapılarak, yıkım programı oluşturuldu. Şimdiye kadar yıkım kararı alınan bu 112 metruk yapıdan Gürdoğan, Sanayi, Aziziye ve Dicle mahallelerindeki 16 metruk yapı, belediye ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.


Diğer metruk yapıların da yıkımı devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
  1. doğa

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