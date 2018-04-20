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Metruk binada 'anti tank' başlığı bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda metruk bir binada anti tank füzesi bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 12:30
Metruk binada 'anti tank' başlığı bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda metruk bir binada 2 adet kalaşnikof marka silah, 5 adet anti tank roket başlığı ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerince metruk bir binaya düzenlenen operasyonda mini bir cephanelik ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışmalar aralıksız devam ettiği vurgusu yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yapılan çalışmalar neticesinde 19 Nisan 2018 günü haber merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak, ilimiz Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde metruk bir binaya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 adet kalaşnikof marka silah, 5 adet anti tank roket başlığı, 1 adet anti personel roket başlığı, 6 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 71 adet uçaksavar fişeği, 207 adet kaleşnikof marka silaha ait fişek ele geçirildi."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:30
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