MetroPOLL'un en çok sevilen sanatçılar listesi! Neye hizmet ettikleri listeye giren isimlerle belli oldu

Yeniakit.com.tr

MetroPOLL Araştırma şirketi, Mart ayında gerçekleştirdiklerini belirttiği "Türkiye'nin en beğenilen 5 sanatçısı" anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Ankette ilk beşe giren dört ismin, yakın zamandaki tepki çeken açıklama ve çalışmaları, anketin neye hizmet ettiğini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre Haluk Levent listede birinci sırada yer alırken, "Geçcek" şarkısı ile muhalefete yalakalık yapıp, sanatı siyasete alet eden Tarkan ise ikinci oldu.

Tarkan'ı takip eden isim de "Şahane Birşey Yaşamak" adlı şarkısında insanlığın ilk peygamberi ve ilk insan Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemize "cahiller" diye hakaret eden Sezen Aksu.

Listede gişede vatandaşın tokatını yiyen Cem Yılmaz da yer aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef alan Cem Yılmaz, son sinema filiminde vatandaşın tokadını yiyerek gişede çakılmıştı. Kariyerini milli duruş sergilememesi sebebi ile yerle bir eden Cem Yılmaz, MetroPOLL'un anketinde, en sevilen 4. isim çıktı.

Listenin son sırasında ise, komedyenliği bırakıp siyasetçiliğe soyunarak muhalefetin sözcüsü haline gelen Şahan Gökbakar yer aldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin reklam alanı açmak için 114 ağacı katletmesini bile destekleyerek yalakalıkta zirve yapan Gökbakar, uzun süredir yaptığı siyasi paylaşımların ardından ahlaksızlık serisi Recep İvedik'in yeni bölümünü çekeceğini açıklayarak, esas derdini gözler önüne serdi.