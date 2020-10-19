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Gündem Metropollere saldırı için eğitilmişlerdi! O hainler yakalandı
Gündem

Metropollere saldırı için eğitilmişlerdi! O hainler yakalandı

Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla metropollere saldırı için eğitilen 4 PKK'lı terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:54:00 -
Metropollere saldırı için eğitilmişlerdi! O hainler yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılım yapan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada terörist İ.K'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olduğu belirlendi.

Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı öğrenildi.

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