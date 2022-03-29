Metropoll'den 6'lı masaya soğuk duş! Halkın yüzde 46,3'ü bilmiyor bile

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Metropoll Araştırma Şirketi, 6'lı muhalefet masasının halk nezdindeki karşılığını açıkladı.

28 Şubat'ta 6 muhalefet partisi lideri tarafından düzenlenen Parlamenter Sistem Mutabakat Metni toplantısına ilişkin dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde 46,3'ü bu toplantılardan haberdar bile değil.

CHP tabanının yüzde 40,2'si duymamış!

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini 28 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmıştı. Metropoll Araştırma, Mart ayında yaptığı ankette, seçmene söz konusu toplantıdan haberdar olup olmadığını sordu.



Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 53,7'si haberdar olduğunu söylerken, yüzde 46,3'ü de haberdar olmadığını söyledi.



CHP tabanında, toplantıdan haberi olmayanların oranı yüzde 40,2 olurken, bu oran İyi Parti'de yüzde 24,3; HDP'de yüzde 48,3; SP'de yüzde 50; DEVA'da yüzde 41,4 oldu.

Yandaşı oldukları partilere seslenen Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Halkımız 28 Şubat liderler toplantısından yeterince haberdar olmamış görünüyor. Yeni bir girişimin iletişimi kendisi kadar önemlidir." önerisinde bulundu.