Metroda korku dolu anlar
İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı hattındaki korku dolu anlar kaydedildi.
İstanbul Yenikapı-Kirazlı metrosundagerçekleşen olayda iki yolcu, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmada taraflardan biri diğerinin üzerine yürüyünce, diğer kişi de silah çıkardı.
Büyük panik yaşandı
Silahını diğer adama doğrultan kişiye diğer yolcular müdahale ederken, diğer yolcular büyük panik yaşadılar. Olay sonrası silah çeken vatandaş diğer vatandaşlarca olay yerinden hızla uzaklaştırılarak metronun ön kısmına götürüldü.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak hızla yayılmaya başladı.