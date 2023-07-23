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Yaşam Metroda korku dolu anlar
Yaşam

Metroda korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2023-07-23 22:16:00 -

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı hattındaki korku dolu anlar kaydedildi.

İstanbul Yenikapı-Kirazlı metrosundagerçekleşen olayda iki yolcu, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmada taraflardan biri diğerinin üzerine yürüyünce, diğer kişi de silah çıkardı.

Büyük panik yaşandı

Silahını diğer adama doğrultan kişiye diğer yolcular müdahale ederken, diğer yolcular büyük panik yaşadılar. Olay sonrası silah çeken vatandaş diğer vatandaşlarca olay yerinden hızla uzaklaştırılarak metronun ön kısmına götürüldü.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak hızla yayılmaya başladı.

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