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Yerel Metrobüsün tepesinde yolculuk yapan youtuberın akıbeti belli oldu
Yerel

Metrobüsün tepesinde yolculuk yapan youtuberın akıbeti belli oldu

Metrobüsün üstüne atlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek yolculuk yapan ve bunu kaydedip yayınlayan youtuber hakkında karar verildi. Savcılık, şüpheli Özer hakkında takipsizlik kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 12:03:00 -
Metrobüsün tepesinde yolculuk yapan youtuberın akıbeti belli oldu

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özer, 20 Eylül 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.
Özer hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Takipsizlik kararı üzerine şüpheli Özer hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi.

'Pişmanım'

Savcılık sorgusunda pişman olduğunu söyleyen Özer savunmasında şunları söylemişti:
"17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti.
Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardından polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım."

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