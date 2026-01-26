Metrobüsün motoru alev aldı

  • İSTANBUL
İstanbul Altunizade Durağı'nda yolcu indiren metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların hızla tahliye edildiği olayda, şoförün müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Kadıköy istikametinde seyir halinde olan metrobüs, Altunizade Durağı’na yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların araçtan indiği sırada meydana gelen olayda, dumanı fark eden şoför soğukkanlılığını koruyarak aracı tamamen durdurdu ve kalan yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede alev alan motor kısmına metrobüs şoförü yangın tüpüyle müdahale ederek facianın önüne geçti.

Olay nedeniyle durakta yoğunluk yaşanırken, hasar alan araç çekici yardımıyla hattan kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 

