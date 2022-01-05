Metrobüste yangın paniği! O anlar böyle kaydedildi
İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Beylikdüzü’nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Motor kısmında yangın çıktı
Beylükdüzü’nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri geldi. Metrobüsten dumanlar çıktığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.