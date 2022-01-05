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Yaşam Metrobüste yangın paniği! O anlar böyle kaydedildi
Yaşam

Metrobüste yangın paniği! O anlar böyle kaydedildi

İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 16:41:00 - 2022-01-05 16:44:56

Beylikdüzü’nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motor kısmında yangın çıktı

Beylükdüzü’nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri geldi. Metrobüsten dumanlar çıktığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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