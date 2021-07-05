  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Antalya sahillerinin suyu araştırıldı
İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan 60 TIR yakalandı
Metrobüste yangın paniği
Papa Franciscus, ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Gündem Metrobüste yangın paniği
Gündem

Metrobüste yangın paniği

İstanbul'da seyir halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Boşaltılan metrobüsteki yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 01:40:00 -

Yangın, saat 22.30’da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı. Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay