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Gündem Metrobüste rehine mi alındı? Son dakika metrobüs rehine haberi
Gündem

Metrobüste rehine mi alındı? Son dakika metrobüs rehine haberi

Rehine alınan metrobüs şoförü kurtarıldı mı? Son dakika haberi: İstanbul'da Avcılar istikametine hareket eden metrobüse Haramidere durağında bir kişi, metrobüs şoförünü rehin aldı. Peki metrobüsteki rehine kurtarıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:16:00 - 2021-05-13 20:25:31
Metrobüste rehine mi alındı? Son dakika metrobüs rehine haberi

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında metrobüs içerisinde Ali K. isimli bir kişi elinde kesici aletle metrobüsü rehin aldı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin kesici aletle kendisine zarar verdiği ve polis ekiplerini olay yerine yaklaştırmadığı belirtildi. Metrobüs durağına tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Müzakerenin devam ettiği ve uyuşturucu madde krizine giren şahsın uyuşturucu madde talebinde bulunduğu iddia edildi. Metrobüsü rehin alan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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