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Sosyal Medya Metrobüste 'müziğin sesini kısar mısın?' diyen kadına şoke eden tehdit!
Sosyal Medya

Metrobüste 'müziğin sesini kısar mısın?' diyen kadına şoke eden tehdit!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 22:27:00 - 2023-08-03 23:41:57

İstanbul metrobüste bir kadın yolcunun müziğin sesini kısarak dinlemesini istediği genç adam, izleyenleri şoke eden tehditler savurdu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen şahıs, "Sesini kısar mısın?" diye kendisini uyaran kadın yolcuyu tehdit etti.

Şahsın, "Cezaevinden yeni çıktım, babama acımamışım, sana hiç acımam." sözleri tepkiye sebep oldu.

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