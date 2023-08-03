Metrobüste 'müziğin sesini kısar mısın?' diyen kadına şoke eden tehdit!
İstanbul metrobüste bir kadın yolcunun müziğin sesini kısarak dinlemesini istediği genç adam, izleyenleri şoke eden tehditler savurdu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen şahıs, "Sesini kısar mısın?" diye kendisini uyaran kadın yolcuyu tehdit etti.
Şahsın, "Cezaevinden yeni çıktım, babama acımamışım, sana hiç acımam." sözleri tepkiye sebep oldu.
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