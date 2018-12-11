Metrobüs yaya geçidini su bastı
İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan metrobüs yaya alt geçidinde, mazgalların tıkanması nedeniyle su baskını oluştu. İBB ekipleri, suyu tahliye etkmek için uzun süre uğraştı.11 Aralık 2018 Salı 12:17
İstanbul'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı.
Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı. Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.
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