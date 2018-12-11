0553 313 94 23

Metrobüs yaya geçidini su bastı

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan metrobüs yaya alt geçidinde, mazgalların tıkanması nedeniyle su baskını oluştu. İBB ekipleri, suyu tahliye etkmek için uzun süre uğraştı.

11 Aralık 2018 Salı 12:17
Metrobüs yaya geçidini su bastı

İstanbul'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı.

Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı. Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:17
  1. Zincirlikuyu metrobüs yaya alt geçidi
  2. Su baskını
  3. İstanbul
  4. metrobüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da biri eski milletvekili iki avukata altışar yıl hapis
    1. İran'da biri eski milletvekili iki..
    2. Edirne AK Parti ilçe belediye başkan..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    5. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    6. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    9. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    10. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    11. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    12. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    13. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    14. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    15. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    16. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    17. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    18. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    19. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    20. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo