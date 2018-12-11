Metrobüs yaya geçidini su bastı

İstanbul'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı.

Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı. Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.