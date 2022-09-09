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Gündem Metrobüs kazasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi! Ulaşım tek yönlü olarak yeniden açıldı
Gündem

Metrobüs kazasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi! Ulaşım tek yönlü olarak yeniden açıldı

İstanbul Avcılar'da metrobüs kazasının yaşandığı bölge drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 20:52:00 - 2022-09-09 20:56:28

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 42 kişi yaralandı.

Ekipler olay yerindeki uzun süren çalışmaları sonrasında kaza yapan araçları yoldan çıkarttı. Yaşanan kaza sebebi ile durdurulan metrobüs seferleri tek yönden kontrollü olarak yeniden başladı.

Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan drone ile görüntülendi.

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