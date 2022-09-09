Metrobüs kazasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi! Ulaşım tek yönlü olarak yeniden açıldı
İstanbul Avcılar'da metrobüs kazasının yaşandığı bölge drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 42 kişi yaralandı.
Ekipler olay yerindeki uzun süren çalışmaları sonrasında kaza yapan araçları yoldan çıkarttı. Yaşanan kaza sebebi ile durdurulan metrobüs seferleri tek yönden kontrollü olarak yeniden başladı.
Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan drone ile görüntülendi.