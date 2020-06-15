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Aktüel

Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:35:26 -
Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki yoğunluk ise dikkat çekti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmişti. Normalleşme adımlarının üçüncü haftasının ilk mesai saati bitiminde İstanbul trafiğinde, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Metrobüslere binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttuğu gözlendi. Zincirlikuyu Metrobüs durağında oluşan yoğunlukla sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı gözler önüne serilirken, bazı duraklarda metrobüse binmek isteyen vatandaşların adeta birbiriyle yarıştığı görüldü.

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