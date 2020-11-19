Metrobüs değil koronabüs

CHP’nin anakent belediyelerini yönettiği İstanbul, Ankara ve İzmir’deki toplu ulaşım zafiyeti, ülke genelinde hükümetin aldığı tedbirlere rağmen koronavirüs salgınındaki bulaş hızını artırıyor. Türkiye’nin en büyük üç metropolünde toplu ulaşımda gerekli tedbirlerin zamanında alınamaması ve yoğunluğu azaltacak ek seferlerin konulmaması nedeniyle toplu ulaşım, toplu bulaşıma dönüşmüş durumda. Özellikle İstanbul’daki bulaş artışlarının en büyük nedeni, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gerekli tedbirleri ısrarla almamış olmasında yatıyor.

Her meseleyi polemik savaşına çeviriyorlar

Yetki alanlarına girmeyen her meselede ucuz polemik savaşları başlatan CHP’li anakent belediye başkanları, asli vazifelerini layıkıyla yerine getirmedikleri için hükümetin salgını durdurmaya yönelik aldığı tedbirler de boşa çıkıyor. Esnek çalışma modeline geçilmesine rağmen üç büyük kentte; metro, metrobüs, tramvay, otobüs ve vapur hatlarındaki yoğunluk, sefer sayısı artırılmaması nedeniyle bir türlü eritilemiyor. İnsan popülasyonun yoğun olduğu ve diğer illerle sirkülasyonun en fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu ulaşım yönetimindeki basiretsizlik, Türkiye genelinde vakaların artmasına da kapı aralıyor. Siyasiler, ulaşım profesörleri ve tıpçılar ise başta İstanbul olmak üzere ulaşım problemi çözülmediği sürece vakalardaki artış hızının da düşmeyeceğine dikkati çekiyor.

İcraat belediyeciliği yok algı belediyeciliği var

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara’da şu an icraat değil algı belediyeceliği yapıldığını belirterek “Biz Mansur Yavaş’a ulaşımı rahatlatsın, vatandaş korona günlerinde mağdur olmasın, otobüsler alınsın diye 350 milyon liralık kredi verdik. Ancak otobüsler bir türlü gelmedi. Toplu ulaşımda yoğunluk azaltılamadığı için bulaşım hızı arttı. Ankara’da icraat belediyeciliği değil algı belediyeciliği yapılıyor. Turizmi canlandıracağını, Kale’ye sefer koyacağını da iddia etti. O da olmadı” dedi.

Garajlarda tek bir otobüs bile bırakılmamalı

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da büyükşehirlerdeki ulaşım probleminin çok acil çözülmesi gerektiğini belirterek “İstanbul’da garajlarda bir tane araç bile bırakılmamalı. Gerekirse turizm araçları dahil duraklara gönderilmeli. Şu anda bulaşım en fazla toplu ulaşımda. Kapalı bir alan, sosyal mesafe hiç yok. Saatlerce o ortamda insanlar yolculuk yapıyor. Bu da virüsün yayılmasını kaçınılmaz kılıyor” dedi. Esnek çalışma modeline geçilmesine rağmen yoğunluğun azalmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Ilıcalı, “İstanbul’da toplu ulaşım sorunu çözülmüş değil. Ek seferler konulmalı. Toplu ulaşımda geçirilen süre kısaltılmalıdır” şeklinde konuştu.

Toplu taşıma sorunu çözülmeden virüs bitmez

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca ise alınan yeni kısıtlamaların oldukça yerinde olduğunu ancak toplu taşımayı çözmeden virüsün önüne geçilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: “İstanbul’da büyük bir kesim toplu taşımayı kullanıyor. Kısıtlamalardan belediyenin bu probleme bir çözüm bulması şart. Sefer sayıları ve kapasite artırılmalıdır. Teknik detaylar onların bileceği iş ama toplu taşıma sorunu çözülmeden virüs bitmez. Bulaşın en fazla yoğunlaştığı zaman dilimi 10 dakikadan fazla bir buçuk metreden daha az mesafenin olduğu yerlerdir. Toplu ulaşımda süre ve mesafe kuralı uygulanamıyor. En azından sosyal mesafeye uyulması için sefer sayıları artırılmalı, yoğunluk düşürülmelidir.”

İstanbul’da tıka basa toplu ulaşım

Türkiye’deki artan virüs vakalarının yarısına yakını İstanbul'da olmasına, alınan tedbirlere ve denetimlere rağmen İstanbul’daki toplu taşımada manzara değişmiyor. Her sabah olduğu gibi dün de toplu taşıma araçları ve duraklarında mesafesiz yoğunluk devam etti. Kadıköy ve Kartal'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşlar ile araç içerisindeki yolcular sosyal mesafeye uymayarak yine tıklım tıklım yolculuk yaptı.

Metrobüs ve metrolarda da özellikle sabah erken saatlerdi sosyal mesafeye uymak imkansız hale geldi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yolcular araçlara binmekte ve ayakta durmakta zorlandı. Özellikle Kirazlı-Yenikapı hattında yolcular, balık istifi yolculuk yapmak zorunda kaldı.