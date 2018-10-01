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Metrobüs arıza yaptı! Metrecelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da Şükrübey metrobüs durağında arızalanan metrobüs nedeniyle metrecelerce kuyruk oluştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:14
Metrobüs arıza yaptı! Metrecelerce kuyruk oluştu

İstanbul’da Beylikdüzü istikametinde seyreden ve Şükrübey durağında arızalanan metrobüs nedeniyle metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu. Beklemek istemeyen bazı vatandaşlar metrobüsten inerek Avcılar'a kadar yürüdü.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyreden bir metrobüs Şükrübey durağına geldiğinde arızalandı. Kısa sürede durağa gelen belediye ekipleri henüz bilinmeyen bir nedenden arızalanan metrobüsü yoldan çekmek için çalışma başlattı.

Bu sırada aynı istikamete giden diğer metrobüsler de durmak zorunda kaldı.

Metrelerce uzunlukta metrobüs kuyruğu oluştuğu görüldü. Beklemek istemeyen bazı vatandaşlar metrobüsten inerek Avcılar'a kadar yürüdü.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:14
  1. İstanbul
  2. metrobüs

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