Metro Türkiye'den İzmir depreminde zarar gören işletmelere destek kampanyası

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye'nin salgından etkilenen yeme içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek için Nisan 2020'de başlattığı ve bugüne kadar 1.500 küçük işletmeye katkı sağlayan "Küçük İşletmem İçin" hareketi, bu kez İzmir depreminde zarar gören işletmelere destek oluyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağına sahip çıkarak Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak için çalışan Metro Türkiye, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemeye devam ediyor.

2020'nin nisan ayında başlattığı #kücükisletmemicin hareketi kapsamında bugüne kadar 1.500 işletmeye 8 milyon TL değerinde ürün ve hizmet bağışı gerçekleştiren Metro Türkiye, bu kez Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen işletmeler için harekete geçti.



Metro Türkiye, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye, işletme başına 2 bin TL olmak üzere toplam 340 bin TL değerinde hediye çeki verdi.



Metro Türkiye, bu desteği ile İzmir'deki küçük işletmelerin içinde bulundukları zor durum ile ilgili sektörde farkındalık yaratmayı ve faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için ihtiyaçları olan ürünleri temin edebilmelerini amaçlıyor.





- "Küçük işletmelerin her zaman yanındayız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Metro Türkiye olarak küçük işletmelerin her zaman yanında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu dönemde başlattığımız #kücükisletmemicin hareketine, bu kez İzmir'deki depremden zarar gören küçük işletmelere destek olmak için devam ediyoruz. İzmir depreminde zarar gören küçük işletmeleri desteklemek, onlara yanlarında olduğumuzu göstermek, yaralarımızı birlikte sarabilmek için yine bir arada olmayı, bu işletmelerin yaşadığı zor durum ile ilgili sektörde bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Kendilerine sunduğumuz 2 bin lira değerindeki hediye çeki ile paket servisi yapan işletmelere can suyu, henüz kapılarını açmamış işletmelere ise en verimli faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için destek olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda böylesine zorlu bir süreçten geçerken işletmelere daha fazla destek olabilmek için herkesi paket servis ile sipariş vermeye davet ediyoruz."





- "Metro Türkiye'nin başlattığı bu hareket birçok işletmemize adeta can suyu oldu"





Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice ise salgından en çok etkilenen kesimlerden birinin de küçük işletmeler olduğunu belirterek, "Lokantalar, kebapçılar, pideciler, pastaneler, yufkacılar, kafeler, börekçiler, tatlıcılar, çiğ köfteciler ve benzeri yiyecek içecek satan tüm iş yerleri sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İzmir'de yaşanan deprem sonrası maalesef bu esnafımızın karşılaştığı zorluklar da arttı. Diğer yandan, alınan son kararlarla bu esnafımız sadece paket servisi yaparak faaliyetlerine devam edebilecek. Ancak paket servis bizim sektörümüzde çok küçük bir pay alıyor. Dolayısıyla sektörümüze yapılacak destekler büyük önem taşıyor. Yeme içme sektörünün en önemli iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye'nin başlattığı bu hareket birçok işletmemize adeta can suyu oldu. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki işletme sahipleri de Metro Türkiye tarafından kendilerine sunulan bu destekten duydukları memnuniyeti aktardı.

İzmir'de Signora Cafe'nin sahibi olan Aslı Güzün, "Herkes için zor geçen bir dönemde bizim için çok değerli olan bu desteği veren Metro Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Yanımızda bizi düşünen birilerinin varlığını bilmek bize güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Old School Fast Food'un sahibi Özkan Güngör de deprem ve pandemi günlerinde kendilerini yalnız ve çaresiz hisseden küçük işletmelerin yanında olduğu için Metro Türkiye'ye teşekkür etti.



Cafe Kimene sahibi Suat Köse, "Böylesi zor günlerde gelen bu destek gerçekten çok içten ve samimiydi. Metro Türkiye'ye bu desteklerinden ötürü teşekkür ederim." ifadesini kullanırken, C Plus Cafe'nin sahibi Onur Demiroğlu da "Sektör olarak bu süreçten ağır bir şekilde etkilendik. Pandeminin üstüne yaşanan deprem felaketi maalesef işlerimizi ve nakit akışımızı yavaşlattı. Metro Türkiye'nin böyle bir destekte bulunması bize can suyu oldu." değerlendirmesinde bulundu.