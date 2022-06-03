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Gündem Metro Turizm'in sahibine bak sen! Kendini mahkemede böyle savundu
Gündem

Metro Turizm'in sahibine bak sen! Kendini mahkemede böyle savundu

Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, mahkemede kendini savundu. Öztürk, "Ben bir Gürcü köyünde doğdum ve Gürcistan'ı çocukluğumdan beri seviyorum. İlk yatırımımı Gürcistan'da yaptım. Birçok Türk iş adamı şu an olanlara şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey olur? Evim Gürcistan'da, nereye kaçmalıyım? İşbirliğine hazırım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:30:00 -
Metro Turizm'in sahibine bak sen! Kendini mahkemede böyle savundu

Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk'ün 2 ay tutuklu yargılanmasına karar verildi. Öztürk’ün avukatları, yargıca 1 milyon Gürcistan Larisi (5,5 milyon TL) kefaletle Öztürk'ün serbest bırakılmasını teklif ederek Öztürk'ün Gürcistan ve Türkiye pasaportlarını da teslim edeceğini söyledi. 

Galip Öztürk, Gürcistan’ın Batum kentindeki bir alışveriş merkezinde yaklaşık 7 saatlik özel operasyonla gözaltına alınmış ve büyük miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçlanmıştı. Batum Şehir Mahkemesi, Öztürk'ün 2 ay boyunca tutuklu yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

 

Öztürk’ün avukatları mahkemenin kararına itiraz ederek, ithamları kabul etmediklerini ve savcılığın asılsız suçlamada bulunduğunu söyledi.

Mahkemede kendini savunan Öztürk, "Ben bir Gürcü köyünde doğdum ve Gürcistan'ı çocukluğumdan beri seviyorum. İlk yatırımımı Gürcistan'da yaptım. Birçok Türk iş adamı şu an olanlara şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey olur? Evim Gürcistan'da, nereye kaçmalıyım? İşbirliğine hazırım" ifadelerini kullandı.

Öztürk’ün avukatları, yargıca 1 milyon Gürcistan Larisi (5,5 milyon TL) kefaletle Öztürk'ün serbest bırakılmasını teklif ederek, mahkemenin bu miktarı artırabileceğini ve Öztürk'ün Gürcistan ve Türkiye pasaportlarını da teslim edeceğini söyledi. 

Savcı Davit Charbadze ise "Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması halinde saklanma tehlikesi mevcut" diyerek kefalet teklifini reddetti.

 

 

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