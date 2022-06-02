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Gündem Metro Turizm'den Galip Öztürk açıklaması! 'Yöneticimiz değil, Onursal Başkan'ımız'
Gündem

Metro Turizm'den Galip Öztürk açıklaması! 'Yöneticimiz değil, Onursal Başkan'ımız'

Galip Öztürk'ün, Gürcistan'ın Batum kentindeki evinde yapılan aramada 7,2 kilogram kokain bulunmasından sonra Metro Holding tarafından KAP'a açıklama yapıldı. Şirketin açıklamasında, "Sayın Galip Öztürk, şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamakta olup, şirketimizin Onursal Başkanı'dır." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 21:14:00 - 2022-06-02 21:23:58
Metro Turizm'den Galip Öztürk açıklaması! 'Yöneticimiz değil, Onursal Başkan'ımız'

 Yeniakit.com.tr 

Gürcistan'da gözaltına alınan Galip Öztürk'ün evinde arama yapıldı. Aramada ikametinden 7,2 kilogram kokain çıkan Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metro Holding, Öztürk'ün tutuklanmasından sonra KAP'a açıklama yaptı. "Çeşitli basın organlarında sayın Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "Sayın Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamakta olup, şirketimizin Onursal Başkanı'dır." denildi.

'Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir'

Açıklama şöyle devam etti:

Kendisini (Galip Öztürk), 19.03.2019 tarihli (sermaye artırımı öncesinde) KAP açıklamasında, şirketimize ait paylardan 209 bin 934 adet paya sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu miktar şirketimiz sermayesinin %0,07 oranına tekabül etmektedir.

Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir.

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan Galip Öztürk, Türkiye'den firar etmişti.

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