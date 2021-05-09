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Ekonomi Metro İstanubul içme suyu satın alacak
Ekonomi

Metro İstanubul içme suyu satın alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. içme suyu alımı amacıyla ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:13:00 -
Metro İstanubul içme suyu satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihale ile 250 ton içme suyu 103.500 adet damacana su (19 lt.) 172.800 adet Pet Şişe su (1,5 lt) 2.001.600 adet Bardak su (180 ml.) satın alacak. İhale 01.06.2021 tarih ve saat 10:00’da Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3, 34220 Esenler/ISTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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