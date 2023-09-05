Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy'de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz, Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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