Metro hattının yüzde 72’si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu Ray Kaynağı Töreni’nde konuştu. Karaismailoğlu, İstanbul’u raylı sistemlerle nakış gibi işlediklerini aktardı.

7/24 Çalışıyoruz

Trafik çilesini hafifletecek kent içi metro projelerinde sona yaklaştıklarının dile getiren Karaismailoğlu, “İstanbul’da şehir içi ulaşımı daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7 gün 24 saat hizmet esasına göre var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



Karaismailoğlu, İstanbul’da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sundukları metro hattı uzunluğunun 80 kilometre olduğuna işaret etti. Başakşehir-Kayaşehir hattıyla beraber 7 metro inşaatında çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

İlerleme kat edildi

İnşaat devrinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Karaismailoğlu, “Yüzde 5 olan ilerlemeyle 22 Mayıs 2020’de devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesine getirdik. İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık. İnce işlerde yüzde 37, ray işlerinde yüzde 64 düzeyine ulaştık” ifadelerini kullandı.

70 bin yolcu taşıyacak

Karaismailoğlu, tüm ray işinin yüzde 64’ünü bitirdikleri bilgisini paylaştı. 6.2 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın günde 70 bin yolcu taşıyacağını belirtti. Hattın önemli görevler göreceğini vurgulayan Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi önünde inşa ettikleri 300 metre uzunluğundaki viyadük üzerinde gerçekleşecek ilk ray kaynağı töreniyle projede yeni bir aşamaya geçeceklerinin altını çizdi.

Hızlı ve emniyetli ulaşım

Karaismailoğlu, “Kısa sürede yapım işlerini ardından sinyal ve sistem emniyet testlerini tamamlayıp hattı işletmeye almayı planlıyoruz. Zira bu hattı devreye soktuğumuzda kent merkezi ile Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik, emniyetli bir ulaşım sağlanacak” açıklamasında bulundu.

İstanbul'un yanındayız

İstanbul’un hep yanında olduklarını ve olmaya devam edecekleri sözü veren Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Raylı sistem ve alt bileşenlerinin yerli oranlarını yüzde 80’lere yükseltmeyi hedefliyoruz. Hizmet odaklı çalışıyoruz. Temeller atıyor, tünellerde bir bir ışık görüyor, ray kaynakları gerçekleştiriyoruz. Tamamladığımız işlerin de hizmete açılış törenleri ortada. Biz, hem bugünü hem de önümüzdeki 10, 20, 50 yıllık geleceği düşünerek planlarımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel.

Dünyanın transit merkezi

Adil Karaismailoğlu, “İstanbul’a çok önemli eserler kazandırdık. İstanbul Havalimanı’yla şehri dünyanın transit merkezi haline getirdik” diye ekledi.

Ekrem bir çivi dahi çakmamış

İstanbul’da raylı sistemin toplam hat uzunluğunun 259.5 kilometre olduğuna; yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 363 kilometreye çıkacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nın yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralmıştık. Bu hat, dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni Kayaşehir’e bağlayacak. En öncelikli hatlarımızdan olan burada maalesef 2019 Temmuz’dan devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş, hiçbir çalışma yapılmamıştı.” Karaismailoğlu, hastanenin yollarının da belediye tarafından yapılmadığı için görevin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlığa devredildiğini hatırlattı.