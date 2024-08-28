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Gündem Metris Cezaevinde 'isyan' dediler mahkum aileleri cezaevine koştu
Gündem

Metris Cezaevinde 'isyan' dediler mahkum aileleri cezaevine koştu

Yeniakit Publisher
2024-08-28 10:04:00 -
Metris Cezaevinde 'isyan' dediler mahkum aileleri cezaevine koştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Metris Cezaevinde 'isyan' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nde gece saatlerinde bir yangın meydana geldi.

Bazı basın organları çıkan bu küçük yangını, isyan iddiasıyla paylaştı.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİNE KOŞTU

Bu iddianın ardından endişelenen bazı mahkum yakınları, Metris Cezaevine akın etti.

Korku dolu anlar yaşayan mahkum yakınları olayın aslını öğrenince evlerine geri döndü.

YALANLAMA GELDİ

Dezenformatif bilgilerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuyla ilgili açıklama geldi.

İsyan iddialarını yalanlayan DMM, yaşanan durumun küçük bir yangından ibaret olduğunu açıkladı.

"BİR MAHKUM YATAĞINI ATEŞE VERDİ"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir.

Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.

Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır.

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