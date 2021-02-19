Metresi Sıla'yı darp etmişti! Ahmet Kural'a kötü haber
Metresi şarkıcı Sıla Gencoğlu'nu darp eden ve itiraz sonucu yeniden yargılanan Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu.
Metresi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği için yapılan itiraz sonucu yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın, 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Yeniden yargılanmaya hükmedildi
Ahmet Kural, metresi Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
5 yıla kadar hapis cezası istemi
Metresi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.