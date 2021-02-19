Metresi Sıla'yı darp etmişti! Ahmet Kural'a kötü haber

Metresi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği için yapılan itiraz sonucu yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın, 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yeniden yargılanmaya hükmedildi

Ahmet Kural, metresi Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

5 yıla kadar hapis cezası istemi

Metresi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.