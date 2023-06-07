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Yaşam Metrelerce sürüklendi! Fren yerine gaza bastı olanlar oldu
Yaşam

Metrelerce sürüklendi! Fren yerine gaza bastı olanlar oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:19:00 -

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, cadde üzerinde seyreden otomobilin bayan sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında bulunan 3 kişiye çarptı. Kazazedelerden ikisi kaputun üzerinden yuvarlanıp kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, 3. kişi çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya savrularak takla attı, daha sonra hız kesmeyen otomobilin üzerine düşerek metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazazedenin Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza sonrası tahkikat başlattı.

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