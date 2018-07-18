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Metrekare fiyatları ile yatırımcının yanında

İstanbul’da konut metrekare fiyatı mart sonu itibariyle 3 bin 899 liraya çıkarken, Hasanoğlu İnşaat BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerinde 2018 yılı konut metrekare ortalamasından daha uygun metrekare fiyatlarıyla yatırımcısının yanında yer alıyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:27
Metrekare fiyatları ile yatırımcının yanında

Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Merkez Bankası’nın açıkladığı gayrimenkul verilerine göre, İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 3 bin 899 olarak belirlenmiştir. BANU EVLERİ Ispartakule 2 VE BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerimizde, 2018 yılı konut metrekare ortalamasından daha uygun metrekare fiyatıyla yatırımcımızın yanında yer almaya devam ediyoruz’’ dedi. İstanbul’daki yatırımların kuzeye doğru kaydığına dikkat çeken Hasanoğlu, ‘’Ispartakule lokasyonundaki projemiz, tamamen ‘aile odaklı’ özelliğiyle ön plana çıkıyor. Konfor ve lüksü bir arada sunan projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 tipindeki dairelerimizin satış fiyatları 545 bin lira ile 740 bin lira arasında değişiyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:27
  1. İstanbul
  2. Hasanoğlu İnşaat
  3. BANU EVLERİ Ispartakule 2 VE BANU EVLERİ Ispartakule 3

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