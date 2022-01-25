Metiner'i çileden çıkardılar: Aşağılık bir zihniyetin...

Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağzı alınmayacak ifadelerle hakaret eden Sedef Kabaş'ın şahsında eleştiriyle hakareti birbirine karıştıran zevata ateş püskürdü. Metiner, "Erdoğan’ın devrilmesi için terör dâhil her yolu mubah gören aşağılık bir zihniyetin gazetecilikle ve siyasetçilikle ne alakası olabilir?" sorusuyla bitirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Her türlü eleştiri baş göz üstüne.

Ama hakaretinizi alıp başınıza çalın.

Her Allah’ın günü kurulduğunuz köşelerinizde tehditler ve hakaretler savuracaksınız, sonra da sıra bedelini ödemeye geldiğinde, “ifade hürriyeti” diyeceksiniz.

Yok öyle yağma!

“İfade hürriyeti”, tehdit ve hakareti içermez.

Sabah akşam “Menderes’in akıbeti”yle tehdit edeceksiniz, hızınızı alamayıp hakaretler savuracaksınız, sonra da kalkıp bunun adına eleştiri diyeceksiniz, gazetecilik diyeceksiniz, hadi ordan!

Bu yaptığınıza düpedüz ahlaksızlık ve pespayelik denir.

Sahiden tahammül sınırlarını çok aştınız.

Yeter artık!

Kim ki o gazeteci kılıklı etki ajanı Sedef Kabaş’ın dibine kadar kindarlık ve hakaret içeren laflarına arka çıkarsa o vakit bizim de o Çerkez atasözündeki deyimi aynen kendilerine iade etme hakkımız doğar. Umarım isimleri üzerinden “büyükbaş hayvan” diye başlayan o sözlerin aynısı söylendiğinde yargıya koşma gereği duymazlar.

Kendileri bu tehlikeli kapıyı herkese açmış oldular.

Benim açımdan asıl sorun Sedef Kabaş değil, onu arkalayan siyaset kurumudur. Daha doğrusu, varlık nedenini Erdoğan düşmanlığı eksenine oturtmuş marazi muhalefet anlayışıdır.

İYİ Parti liderinin Kabaş’a tek kelime etmeden “şiir” ve “atasözü” benzetmesi üzerinden Cumhurbaşkanı’mıza yönelik suçlayıcı bir dil kullanması da çarpıtmanın ötesinde bir etik sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Merak ediyorum, milyonların izlediği bir televizyon kanalında münhasıran Akşener için o atasözü kullanılmış olsaydı kendisinin tepkisi ne olurdu?

Akşener’in sanki Kabaş bir atasözü aktarımında bulunduğu için gözaltına alınıp tutuklandı algısını oluşturmaya dönük savunusu, Erdoğan düşmanlığı üzerine oturan muhalefetimizin düştüğü seviyeyi göstermesi bakımından üzücüdür.

CHP’NİN AKLI BAŞINDA MI?

CHP alelacele bir kanun teklifi hazırlamış. Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretleri suç sayan mevcut kanunun iptalinin istendiği teklifin mantığı ilginç: “CB partili, o yüzden tarafsız değil.”

İnsan bir kanun teklifi hazırladığında kendi geçmişine ve durduğu yere bakar evvela.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem CHP’nin genel başkanıydı, hem Cumhurbaşkanı’ydı.

O zaman Atatürk’ü Koruma Kanunu’na ne gerek var?

O kanunun olması gerektiğine inanmak hangi mantıksal ve ilkesel tutarlılıkla açıklanabilir?

Dediğim şu: İlke adına siyaset yapanlar kendileriyle çelişmemelidirler.

Tek parti dönemine yönelik en objektif tespitleri/eleştirileri dahi anında “Atatürk’e hakaret edemezsiniz, sizi bundan menederiz!” diye hiddetle savuşturanların, yani o dönemin farklı bir gözle okunmasına dahi tahammül gösteremeyenlerin, bugün kalkıp Atatürk’ün makamında oturan Erdoğan’a yapılan aleni bir hakarete ve terbiyesizliğe arka çıkıyor olmaları sizce hangi ilkeyle bağdaşır?

(...) Erdoğan’ın devrilmesi için terör dâhil her yolu mubah gören aşağılık bir zihniyetin gazetecilikle ve siyasetçilikle ne alakası olabilir?"