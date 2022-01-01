Metiner'den Bülent Arınç'a tokat gibi sözler: Anlayan varsa beri gelsin!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın İBB'deki terör iltisaklı çalışanlara yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi.

Arınç,Soylu'yu eleştirmişti

Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'terör iltisaklı' çalışanlar nedeniyle başlattığı 'özel teftiş' üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. Daha önce verdiği bir röportajda CHP'nin oylarının artacağını söyleyen Arınç, "Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim" diye konuşmuştu.

Metiner'den tepki: Reisin kendisi yaptı

Arınç'ın söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştiren Metiner ise, "Arınç İmamoğlu üzerinden Sn. Soylu'ya saydırmış. Sn. Bahçeli'yi de eleştirmiş. Bunu da güya Reis'i savunmak adına yapmış. İyi de İmamoğlu'na yönelik aynı eleştirileri Reis'in kendisi de yaptı. Niçin sadece Soylu ve Bahçeli? Anlayan varsa beri gelsin!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlatmıştı.