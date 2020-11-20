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Gündem Metiner'den Arınç'a tepki: Cumhur ittifakına sabotaj!
Gündem

Metiner'den Arınç'a tepki: Cumhur ittifakına sabotaj!

Bülent Arınç'ın katıldığı canlı yayında, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı." sözlerini eleştiren yazar ve siyasetçi Mehmet Metiner, "Cumhur ittifakına sabotaj" diyerek Arınç'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:56:00 - 2020-11-20 00:57:43

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, "Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." diyerek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. Bununla da yetinmeyen Arınç, FETÖ ve 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.

Yazar ve siyasetçi Mehmet Metiner Twitter hesabından yaptığı açıklamada Arınç'a tepki gösterip, Cumhur ittifakına sabotaj düzenlendiğini söyledi.

Metiner, "Cumhurbaşkanımızın “yeni dönem” vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve Ak Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir. Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içerde. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK’dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!" yorumunu yaptı.

 

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