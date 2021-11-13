Metiner’den Arınç-Yeneroğlu görüşmesine tepki: Çok yazık! Böyleleriyle uğraşmak da bize kalıyor!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ ile canı pahasına mücadeleyi başlattığı dönemde “Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum” diyerek terör örgütüne ‘can suyu’ olan, “KHK’lılardan özür diliyorum” diyen Bülent Arınç’tan yeni bir adım geldi. KHK’lılar için CHP’lilerle yarışan DEVA Partisi bu kez skandal söylemleriyle bilinen Bülent Arınç’tan akıl aldı. yeniakit.com.tr'ye konuşan Mehmet Metiner, Arınç-Yeneroğlu görüşmesine tepki gösterdi.

“Reis’e saydıran birini ziyarete gitmeyi kendi adıma ilkesizlik addederim”

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, FETÖ’ye ‘can suyu’ olan iki isme sert tepki gösterdi. “Her gün Reis’e ağzına geleni söyleyen birini şahsen ben bırakınız ziyaret edip onunla görüş teatisinde bulunmayı aklımın ucundan dahi geçirmem.” diyen Metiner, şunları söyledi:

“Öyle birini ziyaret hangi niyetle yapılırsa yapılsın bir mesaj teatisidir. Ak Partililerin oylarıyla milletvekili seçilip başka bir partiye geçen, yetmezmiş gibi her Allah’ın günü Reis’e saydıran birini ziyarete gitmeyi kendi adıma ilkesizlik addederim. Arınç’ın ilkeleri ile benim ilkelerim belli ki örtüşmüyor.”

“Arınç Reis düşmanlarıyla dostluk ilişkilerini sürdürmekte behis görmeyen biri”

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde her çıkışıyla adeta ‘gedik” açmaya çalışan Bülent Arınç’a yönelik tepkisini sürdüren Metiner, şöyle konuştu:

“Arınç gerektiğinde Reis düşmanlarıyla da dostluk ilişkilerini sürdürmekte bir beis görmeyen biri. Arınç’ın Reis sevgisi de Reis muhalefeti de kendine özgüdür. Reis’e göre pozisyon belirlemeyen ve gerektiğinde her vesile ile Reis’e muhalefetini de kendi tarzınca ortaya koyan biridir. Bu ziyaret böyle bir mesaj teatisidir. O yüzden Arınç’tan beklenen bu ziyarete ne şaşırdım ne de üzüldüm. ”

“Böyleleriyle uğraşmak da bize kalıyor”

Mehmet Metiner sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim üzüntüm, Yeneroğlu gibileri Mecliste ve partide en üst görevlere taşıyanlaradır. Arınç’ı buna rağmen baştacı edenleredir. Kendisi olmazsa oğlu olsun diyenleredir. Böylelerini alıp başımıza taç ediyorlar, sonra böyleleriyle uğraşmak da bize kalıyor. Çok yazık!”

Mustafa Yeneroğlu böyle duyurmuştu

Dikkat çeken KHK görüşmesini DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından böyle duyurmuştu:

“Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

Yeneroğlu, ziyareti Twitter hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM e. Başkanı değerli Ağabeyim Sn. Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük."

İşte Bülent Arınç’ın bozuk FETÖ/KHK sicilinden bazıları !

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)’e ilişkin birçok açıklamalarda bulundu. Yaptığı her açıklamada kamuoyunda infiale neden oldu. Sürekli FETÖ’yü aklama çabasında olan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bülent Arınç’ın çıkışları netice verdi ve damat ceza almaktan kurtuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ ile canı pahasına mücadeleyi başlattığı dönemde “Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum” dedi. Arınç yine “KHK bir faciadır, özür diliyorum. Biz bir maaş alacaksak Yüksek İstişare Kurumu’ndan, bunun yarısını zaten öğrencilere burs olarak veriyordum, gene vereceğim, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğim demiştim. Çok eleştirildim ama ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek için bunu yaptım.” çıkışıyla tepkileri üzerinde toplamayı başardı.









