Metiner: Eksikliği yok fazlalığı var
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var" dedi.
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye tepki gösterdi.
"Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var" diyen Metiner, şunları kaydetti:
"Demokrasi fazlalığı olmasaydı HDP kalkıp PKK terör örgütünün aleni sözcülüğünü yapamazdı. Demokrasi fazlalığı, demokrasiyi zehirler. Biline."