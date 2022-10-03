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Gündem Metina bölgesinde tespit edildiler! MSB duyurdu
Gündem

Metina bölgesinde tespit edildiler! MSB duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 19:46:00 -
Metina bölgesinde tespit edildiler! MSB duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

 

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