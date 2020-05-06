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Aktüel

Metin Yavuz arıcı çiftçileri ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Kuşadası’nın Güzelçamlı mahallesinde üreticilerle birlikte bal sağımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:37:14 -
Metin Yavuz arıcı çiftçileri ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Kuşadası’nın Güzelçamlı mahallesinde üreticilerle birlikte bal sağımı yaptı.



Türkiye’nin en önemli bal üretiminin başında yer alan Aydın’da, hasat sezonu başladı. Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde peteklerinin sağımına başlayan arıcıları, AK Partili Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile birlikte çiftçileri ziyaret etti. Müfit Adıgüzel’in kovanlarını da ziyaret eden Yavuz korona virüs salgınında üretim zincirinin aksamaması için üretime devam eden arıcı çiftçilere teşekkür etti.

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