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Gündem Metin Uca'nın rezil oluşu Azerbaycanlı spikerin sözlerini akıllara getirdi! 'Yer gök Allah'ındır'
Gündem

Metin Uca'nın rezil oluşu Azerbaycanlı spikerin sözlerini akıllara getirdi! 'Yer gök Allah'ındır'

Metin Uca ve benzer zihindekilerin Yağmur Duası hakkındaki sözleri, İslami değerleri hafife alanlara hadlerini bildiren Azerbaycanlı spikerin sözlerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 15:57:00 - 2021-08-08 16:31:40

 Yeniakit.com.tr 

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadelemiz aralıksız sürerken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın çağrısı ile diğer yandan da Yağmur duaları yapılmaya devam etti.  Orman yangını ile mücadele sürecini sabote edip siyasallaştıran utanmazlar, Müslümanların inancı Yağmur Duası'nı da akıllarınca tiye almıştı.

Onlardan birisi de Metin Uca oldu!

Twitter hesabından Yağmur Duası'na ilişkin bir mesaj paylaşan Metin Uca, "Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Ağustos’ta Antalya’ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın." demiş ve Antalya'da yağan yağmurdan sonra mesajını geri silmişti.

Azerbaycanlı spikerin unutulmayan sözleri!

Azerbaycan'da hava durumu sunan Azerbaycan Türkü spiker, canlı yayında yine edilen dualar sonrasında yağan yağmuru duyurmuştu. Azerbaycanlı spiker, İslami değerlere düşman olan kişilere seslenerek, "Yer ve gök Allah'ındır. O herşeyi bilendir. Bilmediğiniz işlere burnunuzu sokmayın." ifadelerini kullanmıştı.

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